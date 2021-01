Το Twitter αποφάσισε να θέσει εκτός λειτουργίας για 12 ώρες τον λογαριασμό της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Η Γκριν είναι μια εκ των πιο ακραίων βουλευτών των Ρεπουμπλικάνων. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση του Twitter ανέστειλε την Κυριακή για δώδεκα ώρες το λογαριασμό της Γκριν, η οποία είναι οπαδός θεωριών συνωμοσίας, καθώς παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, γνωστοποίησαν τόσο η ίδια όσο και το πολιτικό γραφείο της ενδιαφερόμενης.

I’m proud to cosponsor the Life at Conception Act which grants rights to babies at the moment they are conceived, and the Born Alive Protection Act, that will protect innocent lives who miraculously escape death. pic.twitter.com/FBiWeLlt63

Abortion is the most vile evil committed in America.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που εξελέγη στη Τζόρτζια και εκπροσωπεί την πολιτεία αυτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς να κρύβει τη συμπάθειά της προς το ακροδεξιό συνωμοσιολογικό κίνημα QAnon, αναφέρθηκε σε αναρτήσεις της νωρίτερα στις επαναληπτικές εκλογές για δύο έδρες στη Γερουσία, κάνοντας λόγο για νοθεία. Στα μηνύματα της βουλεύτριας τοποθετήθηκε σχεδόν αμέσως ειδική σήμανση από διαχειριστές του Twitter, με την οποία σημειωνόταν πως «ο ισχυρισμός ότι έγινε νοθεία είναι αμφισβητούμενος. Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το tweet, ούτε να το αναπαράγετε, εξαιτίας του κινδύνου βίας».

With their continued endorsement and incitement of BLM/Antifa violence, the Democrat impeachment of President Trump sets a precedent that members of their party should be removed from office.

This impeachment is based on a lie.

AGAIN! pic.twitter.com/60kKkJG0xp

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) January 13, 2021