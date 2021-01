Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου 2021, δήλωσε ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του κτιρίου και μάλλον οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και 6 τραυματίες. Καταστράφηκε ένα γηροκομείο.

Σωστικά συνεργεία, αστυνομικοί και πυροσβέστες επιχειρούν στον τόπο της πολύ ισχυρής έκρηξης κοντά στην Πουέρτα ντε Τολέδο στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της ισπανικής πρωτεύουσας. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο ίδιο το οίκημα, αλλά και σε τρία παρακείμενα κτίρια.

Φωτογραφίες και βίντεο από σοκαρισμένους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή της έκρηξης δείχνουν κατεστραμμένα αυτοκίνητα και καπνό από τον πάνω όροφο ενός κτιρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη φέρεται να προήλθε από γηροκομείο που βρίσκεται στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ εμφανείς είναι οι ζημιές σε αυτοκίνητα. Φωτογραφίες και βίντεο από σοκαρισμένους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή της έκρηξης δείχνουν κατεστραμμένα αυτοκίνητα και καπνό από τον πάνω όροφο ενός κτιρίου.

VIDEO # 2:

Initial unconfirmed reports out of Spain say it was a gas explosion. #Madrid pic.twitter.com/OBrRl0Hghm

— FJ (@Natsecjeff) January 20, 2021