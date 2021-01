Αναστάτωση το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου 2021 στη Μαδρίτη, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης. Kατά τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη οφείλεται πιθανά σε διαρροή αερίου και κατέστρεψε ένα γηροκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ εμφανείς είναι οι ζημιές σε αυτοκίνητα. Φωτογραφίες και βίντεο από σοκαρισμένους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή της έκρηξης δείχνουν κατεστραμμένα αυτοκίνητα και καπνό από τον πάνω όροφο ενός κτιρίου.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη φέρεται να προήλθε από γηροκομείο που βρίσκεται στην περιοχή.

Εκπρόσωπός του μάλιστα δήλωσε ότι «κανένας τρόφιμος ή υπάλληλος δεν τραυματίστηκε», ενώ εκκενώνονται κτίρια. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο.

VIDEO # 2:

Initial unconfirmed reports out of Spain say it was a gas explosion. #Madrid pic.twitter.com/OBrRl0Hghm

— FJ (@Natsecjeff) January 20, 2021