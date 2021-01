Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει αύριο Παρασκευή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, την πρώτη του επαφή με ξένο ηγέτη αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Joe Biden’s first call with another world leader will be with Prime Minister Justin Trudeau on Friday.

They will discuss America’s relationship with Canada and today’s decision on the Keystone Pipeline, says White House Press Secretary.

More here: https://t.co/S3SIC6WJ8L pic.twitter.com/jtimWSp2Q5

— Sky News (@SkyNews) January 21, 2021