Πυρκαγιά ξέσπασε στο Serum Institute της Ινδίας, τον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, όμως τα μέσα ενημέρωσης διευκρίνισαν ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή των εμβολίων κατά της covid-19.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που προκάλεσε σήμερα μεγάλες καταστροφές στο Serum Institute of India, της μεγαλύτερης μονάδας παρασκευής εμβολίων στον κόσμο που βρίσκεται στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021