Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σήμερα, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, το πρωί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΝΑΤΟ, ο Γενς Στόλτνεμπεργκ και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου συζήτησαν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη.

«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων του ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας σχετικά με έναν στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σημείωσε ότι «ο μηχανισμός αποτροπής βοήθησε στη μείωση των εντάσεων και στη δημιουργία χώρου για πολιτικές συζητήσεις για την επίλυση των υποκείμενων ζητημάτων».

«Χαιρετίζω επίσης τις διερευνητικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Αναφορικά με το Αφγανιστάν, ο κ. Στόλτενμπεργκ επανέλαβε ότι στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το μέλλον της εκπαιδευτικής του αποστολής. «Όποιο δρόμο κι αν επιλέξουμε, είναι σημαντικό να το κάνουμε μαζί, με συντονισμένο και εσκεμμένο τρόπο», επισήμανε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αφγανιστάν και, ως μέρος αυτής της διαδικασίας, είναι έτοιμο να προσαρμόσει περαιτέρω την παρουσία του.

Στην ημερήσια διάταξη ήταν επίσης η προγραμματισμένη επέκταση της Εκπαιδευτικής Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ για να διασφαλιστεί ότι το ISIS δεν θα επιστρέψει ποτέ.

Στη Λιβύη, ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση και επανέλαβε τη μακροχρόνια θέση του ΝΑΤΟ ότι η Συμμαχία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή συμβουλών στον τομέα της ανάπτυξης θεσμών άμυνας και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και τις συνθήκες ασφαλείας.

Ο Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε επίσης την Τουρκία για τη σημαντική συμβολή της στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και για την ηγεσία των δυνάμεων υψηλής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ το 2021.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, υπήρξε και σύντομη συνάντηση του κ. Τσαβούσογλου με την πρόεδρο της Κομισιόν. «Σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με τα επόμενα βήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας», ενημέρωσε με tweet η Ουρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της συνάντησης του τούρκου υπουργού με τον επίτροπο που έχει ως αρμοδιότητα τη διεύρυνση, Ολιβερ Βαρχέλι.

Brief exchange with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu on next steps in EU-Turkey relations.

Dialogue is essential, but we also expect credible gestures on the ground.

We will work with all our Member States to fulfill the mandate of the #EUCO. pic.twitter.com/tccuVzwD6z

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2021