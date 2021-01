Προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η λεγόμενη βρετανική μετάλλαξη του κορoνοϊού εκτός από μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ενδέχεται να έχει και μεγαλύτερο βαθμό θνητότητας, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Τα δεδομένα έχουν αξιολογηθεί από επιστήμονες της ειδικής συμβουλευτικής ομάδας της βρετανικής κυβέρνησης, παραμένουν όμως σε προκαταρκτικό στάδιο.

Η νέα παραλλαγή του ιού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας τον Σεπτέμβριο. Από τότε έχει γίνει η κυρίαρχη μορφή του κορoνοϊού στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 50 άλλες χώρες.

«Εκτός από την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος – η παραλλαγή που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο και στα νοτιοανατολικά – μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο βαθμό θνητότητας» είπε ο Τζόνσον.

