Για την ακρίβεια, ο Μπέρνι Σάντερς, ήταν το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση, στην τελετή ορκωμοσίας του νέου αμερικανού προέδρου – με την “παράταιρη” όψη και στάση του μέσα στη γενική “ευφορία” που έφερε η αλλαγή ηγεσίας στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στην εκπομπή Late Night με τον Seth Meyers, στο NBC έκανε την πρώτη του δήλωση για την “καταιγίδα” από δικά του memes που πλημμύρισαν τα social media και μετά και τα mainstream.

“Απλά καθόμουν εκεί και προσπαθούσα να ζεσταθώ και να παρακολουθήσω αυτά που γίνονταν” ανέφερε. Στην ερώτηση για το αν οι συνεργάτες του του έχουν δείξει τα memes με τα γάντια, ανέφερε πως τα βλέπει και γέλασε με ένα – δύο που του έδειξε ο δημοσιογράφος.

Για τα γάντια, είπε πως η γυναίκα που τα φτιάχνει δεν τα πουλάει αλλά τα χαρίζει. Είναι μία δασκάλα από το Βερμόντ και – όπως είπε ο γερουσιαστής – δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενη από ανθρώπους που την προσεγγίζουν και της ζητούν να φτιάξει και για εκείνους. Σε ερώτηση για το τί είχε μέσα ο φάκελος που κουβαλούσε στην ορκωμοσία, ο Σάντερς είπε πως είναι “μυστικό”.

In Vermont, we know something about the cold. And we’re not so concerned about good fashion. pic.twitter.com/zDtrToPbun

— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 23, 2021