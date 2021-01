Νεκροί είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές της Palmas Fútbol y Regatas, ομάδας της τέταρτης κατηγορίας, καθώς και ο πρόεδρος, Lucas Meira. Νεκρός επίσης ο πιλότος του αεροσκάφους που είχε μισθωθεί από την ομάδα για να μεταφέρει τους παίκτες σε παιχνίδι. Από όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το αεροσκάφος κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το Puerto Nacional. Η ομάδα είχε προορισμό την Goiânia, όπου θα αντιμετώπιζε την ομάδα Vila Nova, ενώ ο αγώνας θα γινόταν την Δευτέρα.

Οι ποδοσφαιριστές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 23 ετών (Lucas Praxedes και Marcus Molinari), ένας 27 ετών (Ranule) και ένας 28χρονος (Guilherme Noé) ενώ ο πρόεδρος της ομάδας ήταν 32 ετών. Για τον πιλότο, είναι γνωστό μέχρι στιγμής μόνο πως το επώνυμό του ήταν Wagner.

Ρεπορτάζ της βραζιλιάνικης τηλεόρασης

Η τελευταία ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της ομάδας, συνοδευόταν από μια ομαδική φωτογραφία. Η ανάρτηση ανέφερε πως η ομάδα ξεκίνησε την χρονιά με αποφασιστικότητα καθώς νίκησε με δύο γκολ την ομάδα Real Noroeste – σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη χωρίς κοινό και μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο για τους φιλάθλους που μπορούσαν επίσης να το παρακολουθήσουν από τα social media, στο πλαίσιο των περιορισμών για την εξάπλωση της πανδημίας – και προχωρά για την κατάκτηση του Πράσινου Κυπέλου. Ανέφερε πως η επόμενη ομάδα που θα αντιμετώπιζαν θα ήταν η Vila Nova στην περιοχή Goiânia. Πρόσθεταν πως ο αγώνας θα γινόταν την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα.

Στην σελίδα τους στο Facebook είχαν αναρτήσει βίντεο με την προπόνηση πριν την σημαντική αναμέτρηση της Δευτέρας.

To 2016, αεροπορικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 παίκτες και προσωπικό της βραζιλιάνικης Chapecoense, που κατευθύνονταν στην Medellin για έναν σημαντικό αγώνα του Κυπέλου της Νότιας Αμερικής. Στο δυστύχημα που συνέβη στην Κολομβία, είχαν χάσει τη ζωή τους 77 άνθρωποι. Μεταξύ των επιζώντων ήταν και τρεις παίκτες.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά της η ομάδα αναφέρει πως “δυστυχώς γνωρίζουμε πώς είναι αυτές οι στιγμές του ανυπέρβλητου πόνου” και σημειώνουν πως θα βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους που έχασαν τους αγαπημένους και τους συνεργάτες τους.

Συλλυπητήρια από την Chapecoense

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. +

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021