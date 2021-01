Οι ΗΠΑ ζήτησαν να διεξαχθεί μια «ξεκάθαρη και στιβαρή» έρευνα για την προέλευση της πανδημίας της covid-19 η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνεται παγκοσμίως, την ώρα που ομάδα εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναμένει την άδεια των Αρχών για να ξεκινήσει τις έρευνές της στην Κίνα.

«Είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε πώς ο ιός εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε», δήλωσε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι. Οι ΗΠΑ «στηρίζουν τη διεθνή έρευνα, η οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και στιβαρή», πρόσθεσε. Εξάλλου, η Ψάκι υπογράμμισε «τη μεγάλη ανησυχία» των ΗΠΑ για την «παραπληροφόρηση» που προέρχεται «από κάποιες πηγές στην Κίνα».

Οι δέκα διεθνείς εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ έφτασαν στα μέσα Ιανουαρίου στην Ουχάν. Αφού έμειναν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες, αναμένεται να ξεκινήσουν τις έρευνές τους στην πρώτη πόλη παγκοσμίως που τέθηκε σε lockdown στις 23 Ιανουαρίου 2020.

Η επίσκεψη αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για το κινεζικό καθεστώς, το οποίο επιθυμεί να αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για την πανδημία, από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αν και έχει σχεδόν εξαλειφθεί στην Κίνα.

Συγγενείς θυμάτων της covid-19 στην Ουχάν έχουν κατηγορήσει τις Αρχές ότι έκλεισε την ομάδα τους στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ότι τους ασκεί πιέσεις για να μην μιλήσουν.

Η Ουάσινγκτον «θα εξετάσει την αξιοπιστία της έκθεσης της έρευνας μόλις αυτή ολοκληρωθεί» και θα βασιστεί και «στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και αναλύσει οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών» για το θέμα, επεσήμανε η Ψάκι.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες γιατρών – «Μας είπαν να πούμε ψέματα»

Την ίδια ώρα, σοκ έχουν προκαλέσει οι μαρτυρίες Κινέζων γιατρών, που προβλήθηκαν σε ντοκιμαντέρ του ITV με τον τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World». Ορισμένοι εξ αυτών, όπως λένε, που συμμετείχαν σε μίτινγκ σε νοσοκομείο έλαβαν την οδηγία «να μη μιλήσουν» για την πραγματική φύση της μετάδοσης του κορονοϊού, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε νέα ανεξάρτητη έρευνα που αναφέρει ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Κίνα θα μπορούσαν να δράσουν νωρίτερα στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού».

Η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 περιπτώσεις της άγνωστης τότε ασθένειας στις 31 Δεκεμβρίου ενώ οι πρώτοι θάνατοι αναφέρθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, Κινέζοι γιατροί, καταγράφηκαν κρυφά από πολίτη – δημοσιογράφο, όπου λένε ότι γνώριζαν από πριν ότι ο ιός ήταν θανατηφόρος.

«Ξέραμε ότι ο ιός μεταφερόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά όταν συμμετείχαμε σε ένα μίτινγκ στο νοσοκομείο, μας είπαν να μη μιλήσουμε. Οι τοπικοί ηγέτες είπαν στα νοσοκομεία να μην πουν την αλήθεια», αναφέρεται.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις