Δύο πράκτορες του FBI έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν την στιγμή που επέδιδαν ένταλμα έρευνας σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στην πολιτεία της Φλόριντα, σύμφωνα με την «Miami Herald».

Οι ομοσπονδιακές αρχές αναφέρουν ότι ο ένοπλος δράστης που ήταν κάτοχος υλικού παιδικής πορνογραφίας, είχε «ταμπουρωθεί» για αρκετή ώρα στο σπίτι του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο ιατρικό κέντρο του Broward Health στο Fort Lauredale. Από τους πέντε πράκτορες, οι δύο βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, όπως δήλωσε επίσημα το FBI.

Παρών στο συμβάν ήταν και οι αστυνομικές δυνάμεις του Sunrise.

*Alert*

There is currently heavy police presence in the area of 4200 Nob Hill Rd. Nob Hill Rd is closed from NW 44th St to West Oakland Park Blvd in both directions.

Please use an alternate route.

— Sunrise Police FL (@SunrisePoliceFL) February 2, 2021