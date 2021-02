Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο για τον Γολγοθά του γιου του, Χάντερ, που αφηγείται στα απομνημονεύματά του, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στις 6 Απριλίου.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο «CBS News» και συγκεκριμένα στην εκπομπή της «Νόρα O’ Ντόνελ» , ο 78χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τον αγώνα που έδωσε ο 51χρονος γιος του για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Asked whether former Pres. Trump should still receive intelligence briefings, Pres. Biden tells no “because of his erratic behavior unrelated to the insurrection.”

Pres. Biden: “What impact does he have at all, other than the fact he might slip and say something?” pic.twitter.com/0PCkQuM0u0

— Norah O’Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) February 5, 2021