Συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα στην Μινεσότα καθώς υπήρξαν πυροβολισμοί σε κλινική στην πόλη του Μπάφαλο. Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες ενώ δεν έχει γνωστό προς το παρόν για το αν υπάρχουν νεκροί.

Μέχρι στιγμής ένας ύποπτος συνελήφθη. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να «οργώνουν» την περιοχή.

BREAKING: Multiple people were shot at a health clinic in Buffalo, Minnesota, and one person has been detained, police say. https://t.co/GjCoFfeqP5

— The Associated Press (@AP) February 9, 2021