Φωτιά στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα στο Κολόμπο έβαλαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι νωρίτερα σήμερα, Σάββατο, εισέβαλαν κατά χιλιάδες σε αυτό, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την πυρπόλησαν», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Στον απόηχο των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα, ο πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε εξέφρασε νωρίτερα την πρόθεσή του να παραιτηθεί, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα σήμερα, Σάββατο, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν, υποχρεώνοντας τον πρόεδρο της χώρας Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να φυγαδευτεί από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές.

Protesters break into the private residence of Prime Minister Ranil Wickremesinghe in Colombo and set it on fire 😓#SriLanka #LKA #SriLankaCrisis #SriLankaProtests pic.twitter.com/8KbtbzgHwc

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 💉 (@SriLankaTweet) July 9, 2022