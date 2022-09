Ραμζάν Καντίροφ: Ο ηγέτης των Τσετσένων δήλωσε στο Telegram ότι επιθυμεί να κάνει ένα «επ’ αόριστον και μακρύ» διάλειμμα από τη θέση του, προκαλώντας εικασίες σχετικά με το αν σκέφτεται σοβαρά να παραιτηθεί ή να ζητήσει κάποια εύνοια από το Κρεμλίνο.

Ο Καντίροφ, 45 ετών, κυβερνά την Τσετσενία από το 2007.

«Συνειδητοποίησα ότι καθόμουν στη θέση μου για πολύ καιρό», είπε σε μια δήλωση σε βίντεο. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μου [να εγκαταλείψω την εξουσία]».

«Μόλις έμαθα ότι μεγαλύτερος εν ζωή στις τάξεις των επικεφαλής (των δημοκρατιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Κατ’ αρχάς εδώ και ήδη 15 χρόνια ηγούμαι της δημοκρατίας. Εμείς οι Καυκάσιοι, οι Τσετσένοι έχουμε ένα ρητό: Όσο και αν εκτιμάς και να περιμένεις με ανυπομονησία έναν καλεσμένο, εάν φύγει την ώρα που πρέπει, τότε είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι πιστεύω ότι έρχεται και η δική μου ώρα πριν με διώξουν από εδώ. Προκύπτει πως είμαι αρκετά μεγάλος, ήμουν ο νεότερος και με τη μικρότερη εμπειρία. Παραμένω άπειρος και η νεότητά μου χάθηκε», λέει στο βίντεο.

Ramzan Kadyrov announced he might be leaving his job.

This might be related to Kadyrov promising Putin to train dozens of thousands of combatants for Ukraine and failing.

