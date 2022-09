Αφγανιστάν: Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, η αφγανική αστυνομία, ένας καμικάζι ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά στην είσοδο της πρεσβείας της Ρωσίας στην Καμπούλ.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τους ένοπλους φρουρούς ασφαλείας καθώς πλησίαζε στην πύλη.

«Ο βομβιστής αυτοκτονίας, προτού φθάσει στον στόχο του, αναγνωρίστηκε και πυροβολήθηκε από (Ταλιμπάν) φρουρούς της ρωσικής πρεσβείας…», δήλωσε στο Reuters ο Μαουλάουι Σαμπίρ, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας όπου σημειώθηκε η επίθεση.

#BREAKING | An explosion hit the area surrounding the #Russian embassy in #Kabul, #Afghanistan: Sputnik. pic.twitter.com/qwecYbdtKY

