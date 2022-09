Λιζ Τρας: Όπως ανακοινώθηκε, η Λιζ Τρας κατάφερε και κέρδισε τον αντίπαλό της Ρίσι Σούνακ στην κούρσα για την διαδοχή μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Την ανακοίνωση έκανε ο Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι λέγοντας ότι η Τρας κέρδισε με 81.326 ψήφους έναντι 60.399 που έλαβε ο αντίπαλός της Ρίσι Σούνακ.

BREAKING: Liz Truss will become the next prime minister after defeating Rishi Sunak in the Conservative Party leadership contest.

Παίρνοντας τον λόγο η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας ευχαρίστησε όλους όσοι την βοήθησαν να εκλεγεί στο ύπατο αξίωμα της χώρας της και έπλεξε το εγκώμιο του Μπόρις Τζόνσον λέγοντας ότι νίκησε στις προηγούμενες εκλογές κατά κράτος τον αντίπαλό του Τζέιμς Κόρμπιν και ύψωσε το ανάστημά του στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Liz Truss says it’s an “honour” to be elected leader of the Conservative Party after “one of the longest job interviews in history,” paying tribute to rival Rishi Sunak

Tomorrow she will become the next UK prime minister, succeeding Boris Johnson. Latest: https://t.co/9Ct40LkAWI pic.twitter.com/xac8QPRiyx

— Bloomberg UK (@BloombergUK) September 5, 2022