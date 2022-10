Την παραίτηση της πρωθυπουργού της Βρετανίας, Λιζ Τρας, διαδέχονται ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, έξι εβδομάδες ύστερα από τον διορισμό της στη θέση αυτή, στον απόηχο της ανακοίνωσης του οικονομικού της προγράμματος που προκάλεσε τριγμούς στις αγορές και δίχασε το Συντηρητικό κόμμα.

BREAKING: Sir Keir Starmer has released a statement following Liz Truss’s resignation as prime minister in which he calls for a general election.

Latest updates 👉 https://t.co/uprAqZu3cR

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pn4Uqb6t0b

— Sky News (@SkyNews) October 20, 2022