«Υπήρχε ισχυρή βούληση» για την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, τόνισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής, σημειώνοντας ότι από τη μια, «διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές προτεραιότητες», όμως από την άλλη έγιναν σημαντικά βήματα.

I welcome the results of today’s EUCO and the endorsement we received from leaders.

They gave strategic guidance on the energy package – from joint purchasing to investments ↓ https://t.co/wZpULwR4AU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2022