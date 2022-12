Εκτροχιασμός τρένου Σερβία: Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το βράδυ της Κυριακής 25/12, στην περιοχή του Πίροτ, στη νοτιοανατολική Σερβία, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμωνίας από ένα βαγόνι.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, σύμφωνα με το δήμαρχο Βλάνταν Βάσιτς, ο οποίος συμπλήρωσε ότι επτά εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Νις.

Τόνισε ότι ένα τμήμα του Πίροτ – μιας πόλης περίπου 60.000 κατοίκων – κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της διασποράς μεγάλης ποσότητας αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά σε αρκετούς δρόμους, αφού οι Aρχές έχουν αποκλείσει μια ζώνη τεσσάρων χιλιομέτρων γύρω από τον τόπο του σιδηροδρομικού ατυχήματος.

Τα 20 βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε μετέφεραν τοξικά υλικά από τη γειτονική Βουλγαρία, σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία για τη μεταφορά εμπορευμάτων Srbija Kargo.

