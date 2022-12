Τη δραματικά λεπτά, κατά τα οποία η χιονοστιβάδα καταπλακώνει τους 10 σκιέρ σε υψόμετρο 2.700 μέτρων, στη δυτική Αυστρία, το απόγευμα της Κυριακής (25/12) καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο.

Αυστρία: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 10 σκιέρ – Αγωνία για τον εντοπισμό τους

Για καλή τους τύχη, όλοι ανασύρθηκαν σώοι. Από αυτούς, οι τέσσερις έχουν τραυματιστεί. Ο ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή.

