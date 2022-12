Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ιορδανία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το μνημείο της αρχαίας πόλης της Πέτρας. Έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση, που έπληξε τον αρχαιολογικό χώρο, σημειώθηκαν πλημμύρες με τις εικόνες και τα videos που κάνουν τον γύρο του κόσμου να μοιάζουν πρωτόγνωρες.

Τα videos, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το μέγεθος της πλημμύρας, με τις Aρχές της Ιορδανίας να απομακρύνουν τον κόσμο λόγω κινδύνου για κατολισθήσεις. Άλλα πλάνα δείχνουν το ορμητικό νερό να χύνεται στο φαράγγι, στην είσοδο του ναού της Πέτρας.

The Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) evacuated visitors from Petra as heavy downpours flooded the archeological site.

Water from surrounding mountains poured down into the rose-red city as heavy rains poured in the south of the Kingdom.#JordanNews #Jordan pic.twitter.com/TmZEu8Pa7S

— Jordan News (@jordannewsdaily) December 26, 2022