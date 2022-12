Πανικός επικράτησε στην Ινδία, όταν μια λεοπάρδαλη επιτέθηκε σε πανεπιστημιούπολη στο κρατίδιο Άσαμ, ενώ σε video που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο, διακρίνεται το ζώο να ορμά πάνω σε ένα διερχόμενο βαν.

Σύμφωνα με τους Times of India, κατά την επίθεση της λεοπάρδαλης τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άτομα, ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι δασεργάτες, παιδιά και γυναίκες. Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής ανέφερε πως το ζώο, πιθανότατα, εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη αναζητώντας τροφή.

At least 15 people were injured, including three forest officials, as a leopard went on the rampage at the Rain Forest Research Institute (RFRI) in #Jorhat, #Assam. #India #leopardattack #accident pic.twitter.com/FLhuzaQ7Eu

