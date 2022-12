Δηκτική ήταν η απάντηση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στον πρώην πρόεδρο, της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίες έκανε δέκα προβλέψεις και τις ανήρτησε στο Twitter Μια από αυτές, απευθυνόταν στον ιδρυτή της Tesla.

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στο tweet του Μεντβέντεφ, στο οποίο προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα χωριστούν έπειτα από εμφύλιο πόλεμο και ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter θα γίνει πρόεδρος ενός από τα απομεινάρια, αποκαλώντας τις προβλέψεις «παράλογες».

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy.

Ντμίτρι Μεντβέντεφ: Οι προβλέψεις για ένα καταστροφικό 2023 σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, το σχόλιο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Έλον Μασκ αναφέρει: «Αυτές είναι σίγουρα οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ, ενώ δείχνουν επίσης εκπληκτική έλλειψη επίγνωσης της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και της βιώσιμης ενέργειας.»

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions

Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.

Here’s our humble contribution.

What can happen in 2023:

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022