Έλον Μασκ: Κατά του Παγκόσμιου Φόρουμ στο Νταβός, καταφέρθηκε ο Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla έχει εξαπολύσει καταιγισμό επικρίσεων κατά της ετήσιας συνάντησης πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών.

Ο Μασκ εξέφρασε την περιφρόνησή του για την περιβαλλοντική, κοινωνική διακυβέρνηση ή ESG, λέγοντας ότι το «S» θα έπρεπε να σημαίνει σατανικό αντί για κοινωνικό. Ο ιδρυτής της Tesla χλεύασε επίσης την ιδέα ότι το WEF (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ) είναι «το αφεντικό της Γης» και χαρακτήρισε τη συγκέντρωση βαρετή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Business Today.

Would be great if someone could compile a game contest of who said the craziest stuff between 4chan and WEF! My money is on the latter.

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023