Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η πρόβλεψη που είχε κάνει λίγα 24ωρα πριν από τον σεισμό στην Τουρκία Ολλανδός επιστήμονας. Το tweet του, στις 3 Φεβρουαρίου, τον επιβεβαιώνει

Ειδικότερα, ο Frank Hoogerbeets από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey» είχε γράψει στο Twitter στις, 3 Φεβρουαρίου, πως «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτήν την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Λίγες ώρες αργότερα, ο επιστήμονας επιβεβαιώθηκε με το tweet του να έχει γίνει viral με χιλιάδες σχόλια.

«Συμπαραστέκομαι με όλη μου την καρδιά σε όλους όσοι επλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό στην Τουρκία. Όπως δήλωσα νωρίτερα, αργά ή γρήγορα αυτό θα συνέβαινε σε αυτή την περιοχή, παρόμοια με τα έτη 115 και 526. Αυτούς τους σεισμούς προηγείται πάντα κρίσιμη πλανητική γεωμετρία, όπως είχαμε στις 4-5 Φεβρουαρίου».

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

