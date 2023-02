Δεκαοκτώ ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη νοτιοανατολική Τουρκία και την βορειοδυτική Συρία, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 3.500. Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της Τουρκίας (AFAD), ο απολογισμός των θυμάτων στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 2.316, ενώ πάνω από 1300 είναι οι νεκροί στη Συρία.

Οι επαρχίες Γκαζιαντέπ και Καχραμάνμαρας έχουν υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα από τη μανία του Εγκέλαδου, ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη Μαλάτια, το Ελαζίγκ, την Οσμπανίγιε, το Κιλίς, το Αντιγιαμάν, τη Σανλιούρφα και τα Άδανα.

Τουλάχιστον 2.834 κτίρια κατέρρευσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 11.000 ενώ 7.340 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Οι συνεχείς μετασεισμοί σκορπούν τον τρόμο στους κατοίκους και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Την επόμενη εβδομάδα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ στις σεισμόπληκτες περιοχές η λειτουργία τους θα ανασταλεί για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο Άμυνας κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

Ομάδες διασωστών ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια του κρατικού νοσοκομείου του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), το οποίο ισοπεδώθηκε εν μέρει από τους σεισμούς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι στην περιοχή, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα χαλάσματα. Οι διασώστες σκαρφάλωσαν σε έναν μεγάλο σωρό από τσιμέντο και τούβλα, που κάποτε ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου. Παρά τη βροχή και το κρύο, ελπίζουν ότι θα βρουν και άλλους ζωντανούς. Οι γεννήτριες δουλεύουν συνεχώς, δίνοντας φως στην περιοχή.

🔴 BREAKİNG NEWS

IT WAS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 5606 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY.

images from Malatya. Don’t worry I’m fine, it’s snowing heavily#Turkey #deprem #Earthquake #Kahramanmaras #malatyapic.twitter.com/yiuAbuTy5q

— Eren ☭🇹🇷 (@Eren50855570) February 6, 2023