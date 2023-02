Οι αντίξοες συνθήκες και οι χαμηλές θερμοκρασίες στάθηκαν εμπόδιο στις ολονύχτιες προσπάθειες διάσωσης, μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, σκοτώνοντας σχεδόν 5.000 ανθρώπους ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων θα ξεπεράσει τις 20.000.

Σύμφωνα με τις νεότερες καταμετρήσεις ο αριθμός των νεκρών στις δύο χώρες έχει αυξηθεί σε 4.983.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς της Δευτέρας στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 460 τις τελευταίες ώρες από 2.921 σε 3.381, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό Anadolu, ο οποίος επικαλείται την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών. Εξάλλου σύμφωνα με την ενημέρωση οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 20.400 και τα κτήρια που έχουν γκρεμιστεί ανέρχονται σε 11.000.

Τουλάχιστον 1.602 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί στη Συρία από τους φονικούς σεισμούς και μετασεισμούς που σημειώθηκαν στη γειτονική Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι συριακές αρχές και διασώστες που επιχειρούν στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι τουλάχιστον 812 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.449 έχουν τραυματιστεί στις επαρχίες που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Χαλέπι, Λαττάκεια, Χάμα, Ιντλίμπ και Ταρτούς.

Σε άνω των 790 ανήλθε παράλληλα ο αριθμός των νεκρών και σε 2.200 των τραυματιών στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τα Λευκά Κράνη, τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν εκεί.

Ο αριθμός των νεκρών στις περιοχές αυτές αναμένεται να αυξηθεί “δραματικά”, σύμφωνα και πάλι με τους διασώστες.

🚨 BREAKING: Young girl rescued from earthquake rubble in Sanliurfa, Turkey, after being trapped for nearly 20 hours.

The death toll has surpassed 3,613 with nearly 15,000 injured. pic.twitter.com/5jCIPt6Eap

