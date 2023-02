Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο οι έρευνες στα ερείπια των χιλιάδων κατεστραμμένων κτιρίων με τα τουρκικά και τα ξένα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την ανεύρεση τυχόν επιζώντων σε Τουρκία και Συρία, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από το διπλό πλήγμα του Εγκέλαδου τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Καχραμανμαράς φτάνει τους 8.300.

Κατά την τουρκική κρατική τηλεόραση ο τελευταίος επίσημος απολογισμός που έχει δοθεί για τις δύο χώρες αγγίζει τους 8.300 νεκρούς, με δεκάδες χιλιάδων να έχουν τραυματιστεί ενώ ανεπισήμως γίνεται λόγος για ακόμη μεγαλύτερα νούμερα.

Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.470 , σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα χαλάσματα και έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία οι περισσότεροι σε κρίσιμη κατάσταση. Με τις καιρικές συνθήκες να είναι δύσκολες στην περιοχή με πολύ κρύο και χιόνι ζήτημα παραμένει το που θα στεγαστούν όσοι επέζησαν το χτύπημα του σεισμού αλλά μέσα σε μία στιγμή έχουν χάσει τα πάντα.

Η Τουρκική Προεδρία ανακοίνωσε πως έχει επιτάξει όλα τα ξενοδοχεία της Αττάλειας και 50.000 κλίνες είναι από σήμερα διαθέσιμες στους πληγέντες που θα μεταφερθούν στο σημείο από τις τουρκικές αρχές.

Επίσης από τις πρώτες ώρες της καταστροφής ο τουρκικός στρατός έχει στείλει στην περιοχή 54.000 στρατιωτικές σκηνές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 100.000 κρεβάτια.

Ήδη, η ελληνική ΕΜΑΚ έχει διασώσει τρεις ανθρώπους (έναν άνδρα και δύο κορίτσια) από τα χαλάσματα στην Αλεξανδρέττα (Ισκεντερούν), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες διασώστες έβγαλαν από τα ερείπια που άφησαν οι σεισμοί άλλη μια γυναίκα ζωντανή και ένα αγόρι 15 χρονών. Επίσης ανέσυραν ένα κορίτσι και έναν άνδρα 40 ετών, νεκρούς.

Επίσης συρρέουν ειδικοί και διασώστες από πολλές χώρες στην Τουρκία, σε αντίθεση με τη Συρία που το εμπόλεμό της και η στάση της Δαμασκού έχει αποτρέψει την παρουσία πολλών ξένων διασωστών.

Ομάδα ειδικευμένη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης την οποία έστειλε εσπευσμένα η κυβέρνηση της Κίνας έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο αεροδρόμιο των Αδάνων, στην Τουρκία, για να βοηθήσει μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα αυτή και τη Συρία τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η ομάδα αποτελείται από 82 μέλη, έχει μαζί της τέσσερις ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ το αεροσκάφος που τη μετέφερε θα παραδώσει επίσης στις τουρκικές αρχές 20 τόνους ιατρικού και άλλου υλικού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ομάδα θα συντονιστεί με τις τοπικές αρχές, την πρεσβεία της Κίνας στην Τουρκία, τα Ηνωμένα Έθνη και διάφορες άλλες οργανώσεις αρωγής, θα στήσει κέντρο διοίκησης και θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στην περίθαλψη τραυματιών, διευκρίνισε το CCTV.

