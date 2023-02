Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυώροφο κτήριο στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας αργά το βράδυ χθες Τρίτη.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, ενώ περίπου 200 πολίτες απομακρύνθηκαν από το κτήριο, όπου λειτουργεί ξενοδοχείο, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) κι έγινε διεξοδικός έλεγχος από δωμάτιο σε δωμάτιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επιτροπή έρευνας της Ρωσίας από την πλευρά της έκανε γνωστό, επίσης μέσω Telegram, πως έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον πέμπτο όροφο του κτηρίου.

Στο οικοδόμημα, το οποίο ανεγέρθηκε πριν από 41 χρόνια στη συνοικία Ταγκάνσκι της ρωσικής πρωτεύουσας, λειτουργεί το ξενοδοχείο MKM, ενώ στους υψηλότερους ορόφους βρίσκονται ιδιωτικά διαμερίσματα που παλιότερα ανήκαν σε άλλο ξενοδοχείο, σημείωσαν πρακτορεία ειδήσεων της χώρας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχο των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ότι η εκτίμηση των αρχών με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας είναι πως η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό.

