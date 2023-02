Μαντλίν ΜακΚάν: Η 22χρονη Τζούλια Βέντελ έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο Instagram ως @iammadeleinemcann και αναφέρει ότι η ηλικία της μπορεί να είναι λάθος και να είναι 19 ετών, όσο θα ήταν τώρα η Μαντλίν αν ζούσε.

Οι γονείς της Τζούλια από την άλλη, δηλώνουν συντετριμμένοι. Εξέδωσαν μάλιστα, μια ανακοίνωση για τα όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Τζούλια είναι η κόρη, η εγγονή, η αδερφή, η ανιψιά, η ξαδέρφη και η θετή μας κόρη. Έχουμε αναμνήσεις, έχουμε φωτογραφίες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Οι γονείς του κοριτσιού πρόσθεσαν ότι τις ίδιες φωτογραφίες έχει και η Τζούλια, η οποία έχει μετακομίσει από το πατρικό της.

Julia Faustyna, Wandelt or Wendell? Woman claiming to be Madeleine McCann goes by 3 different surnames – #MadeleineMcCann #missingperson #missingpeoplecanada

