Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-25 συνετρίβη σήμερα (23.02.2023) στην Ρωσία, και συγκεκριμένα στο Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ επιβεβαίωσε την πτώση του αεροσκάφους Su-25 της Ρωσίας, λέγοντας πως συνετρίβη στην αστική περιοχή Βαλιούκι.

Russian Su-25 attack aircraft crashed in Belgorod.

The pilot was able to eject. pic.twitter.com/rOCqO6gXYb

— Clash Report (@clashreport) February 23, 2023