Σκηνές πυγμαχίας με άγριο ξυλοδραμό εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας μεταξύ εκπροσώπων του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο – Δημοκρατική Γεωργία» και της αντιπολίτευσης.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης ο νόμος για τους ξένους πράκτορες.

Ο νόμος, εφόσον εγκριθεί, προβλέπει τη δημιουργία μητρώου οργανισμών και Μέσων Ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό.

🇬🇪 A brawl erupts in Georgia’s parliament over a foreign agents bill. The draft legislation seeks to create a nationwide register of orgs and mass media receiving funding from other states. Some in the opposition believe this law distances the country from joining the EU. pic.twitter.com/WuI22fG4Ve

