Οι ψευδείς πληροφορίες για πυροβολισμούς σε συναυλία ραπ καλλιτεχνών, στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, οδήγησαν το πλήθος σε άναρχο συνωστισμό, όπου πολλοί άνθρωποι ποδοπατήθηκαν στις εξόδους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 9 μεταφέρθηκαν ως τραυματίες στα νοσοκομεία.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν βρήκε «κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στοιχειοθετεί ότι σημειώθηκε πυροβολισμός», κατά τη διάρκεια της συναυλίας των ράπερ GloRilla και Finesse2tymes στο Main Street Armory, αργά την Κυριακή.

Μια 33χρονη γυναίκα πέθανε, ενώ δύο από τους νοσηλευομένους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική, δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ντέιβιντ Σμιθ, σε συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα. Η Αστυνομία έφτασε στο εσωτερικό και βρήκε τρεις γυναίκες με κρίσιμα τραύματα, συνέχισε.

🚨BREAKING: 1 dead, multiple injured following stampede at GloRilla concert in Rochester, New York pic.twitter.com/XrtEoviVDv

— Breaking News (@NewsJunkieBreak) March 6, 2023