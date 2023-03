Ιράκ: Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν μετέβη σήμερα αιφνιδίως στο Ιράκ, με την επίσκεψή του αυτή να αποσκοπεί να επιβεβαιώσει την στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

“Προσγείωση στη Βαγδάτη. Βρίσκομαι εδώ για να επαναβεβαιώσω την στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράκ τη στιγμή που βαίνουμε προς ένα πιο ασφαλές, σταθερό και κυρίαρχο Ιράκ”, σημείωσε ο Όστιν στον λογαριασμό του στο Twitter.

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv

