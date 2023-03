Νέα σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας ενώπιον του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος αφού παρουσίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας στη συνέχεια κατέληξε ότι «δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, αφού απαρίθμησε όλα τα ανομήματα της Τουρκίας, συμπερλαμβανομένων των απειλών κατά της Ελλάδας, ρώτησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας:

Πως χαρακτηρίζετε μία τέτοια χώρα;

Ο κ. Μπλίνκεν απάντησε: Ένας προκλητικός σύμμαχος.

Και ο γερουσιαστής ανταπάντησε: Αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16.

Δείτε την παρέμβαση Μενέντεζ για την Τουρκία:

ICYMI: @SenatorMenendez to @SecBlinken:

“What do you call a country:



That violates another country’s airspace and territorial waters without provocation?

Drills in another country’s Exclusive Economic Zone?pic.twitter.com/09v61obEMj

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) March 22, 2023