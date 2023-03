Συνολικά 3,5 εκατομμύρια διαδηλωτές μετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση στη Γαλλία σύμφωνα με το συνδικάτο CGT (αντίστοιχο με τη ΓΣΕΕ). Το υπουργείο Εσωτερικών μιλά για μόλις 1,08 εκατ. πολίτες.

Η Πέμπτη είναι η ένατη ημέρα των κινητοποιήσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία πέρασε εν μέσω πολιτικής θύελλας και κοινωνικής αναταραχής.

Η συμμετοχή ήταν σήμερα σημαντικά αυξημένη σε σχέση με άλλες ημέρες.

Στο Παρίσι, όπου το CGT ανακοίνωσε τη συμμετοχή 800.000 διαδηλωτών και το υπουργείο 119.000, βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην κεφαλή της πορείας. Πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν εναντίον της Αστυνομίας, σε βιτρίνες και στέγαστρα σε στάσεις λεωφορείων, ενώ κάηκαν κάδοι απορριμμάτων.

BREAKING 🇫🇷 : #French Police fire tear gas, smoke grenades in #Paris as protesters angry at President Macron’s pension reform pic.twitter.com/xJcg9XdoLh

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) March 23, 2023