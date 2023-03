Τουρκία – Μενέντεζ: Τη δυσαρέσκειά της για τις δηλώσεις του Μπομπ Μενέντεζ ενώπιον του Άντονι Μπλίνκεν κατά της Τουρκίας, εξέφρασε επίσημα η κυβέρνηση της Άγκυρας.

Με σειρά αναρτήσεων στο Twitter, o εκπρόσωπος επικοινωνίας Φαχρετίν Αλτούν χαρακτήρισε «ψευδείς» του ισχυρισμούς του Μενέντεζ για τη χώρα του, είπε πως οι ΗΠΑ είναι, τελικά, ο «δύσκολος σύμμαχος» εντός του ΝΑΤΟ και τους κάλεσε να «εγκαταλείψουν τις προκαταλήψεις τους». Επιπλέον, αναφέρθηκε στα θέματα της Αγίας Σοφίας, των παραβιάσεων στο Αιγαίο, της ένταξης Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και του Κυπριακού.

«Είμαστε απογοητευμένοι και ειλικρινά κουρασμένοι να ακούμε πολλές από αυτές τις παραποιήσεις και τους ψευδείς ισχυρισμούς για τη χώρα μας, από τον Γερουσιαστή Μενέντεζ και τον υπουργό Άμυνας Μπλίνκεν. Διαπιστώνουμε ότι οι ΗΠΑ είναι ο δύσκολος σύμμαχος σε αρκετές από τις περιφερειακές και ΝΑΤΟϊκές σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας» είπε αρχικά ο Αλτούν και συνέχισε: «Καλούμε τους πολιτικούς και τους ηγέτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις προκαταλήψεις τους για τη χώρα μας και να υιοθετήσουν μια δίκαιη και ρεαλιστική αξιολόγηση των εκκρεμών ζητημάτων. Παρά τις εσφαλμένες αντιλήψεις που είναι κοινές στην Ουάσιγκτον, είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

«Είναι λυπηρό να βλέπουμε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου και αξιωματούχους της κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας. Οι στρεβλές και βαθιά λανθασμένες περιγραφές των πολιτικών και των προσεγγίσεων της κυβέρνησής μας έχουν, δυστυχώς, γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων του αμερικανικού Κογκρέσου».

We are disappointed and honestly tired of hearing many of these misrepresentations and false claims about our country, @SenatorMenendez and @SecBlinken. We find that the U.S. is the difficult ally in several of its regional and NATO relationships including that of ours.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023