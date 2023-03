Δυο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης το βράδυ της Τετάρτης (29.03.2023) τοπική ώρα.

Τα δυο ελικόπτερα του στρατού των ΗΠΑ ήταν τύπου Black Hawk κι έπεσαν στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, πάνω από τη στρατιωτική βάση Fort Campbell, ανέφεραν αξιωματούχοι σε ανακοίνωσή τους. Όλα έγιναν σε μια άσκηση ρουτίνας.

Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 9, σύμφωνα με εκπροσώπους της αμερικανικής αεροπορίας. Τα ελικόπτερα αναφέρεται ότι έχουν συντριβεί σε αγροτική περιοχή.

Η βάση, που βρίσκεται στα σύνορα Κεντάκι-Τενεσί, 60 μίλια βορειοδυτικά του Νάσβιλ, φιλοξενεί την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και την 160η Μεραρχία Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Εικόνες από τα συντρίμμια:

2 x U.S. Army UH-60 Blackhawk helicopters with the 101st Airborne Division collided in the air during an exercise at Fort Campbell military base in Kentucky.

Η τύχη των χειριστών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι επικαλούνται δηλώσεις εκπροσώπου του αμερικανικού Στρατού.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Andy Beshear, έκανε λόγο για «σκληρά νέα».

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023