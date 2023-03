Εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων Black Hawk του αμερικανικού στρατού στη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Κεντάκι των ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Washington Post.

Τα δύο HH-60 Black Hawk της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας συνετρίβησαν γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (5:00 το πρωί της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, όπως ανέφερε αξιωματικός του Φορτ Κάμπελ, αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις του στρατού, ωστόσο, δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων.

«Έχουμε κάποια άσχημα νέα από το Fort Campbell, με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για συντριβή ελικοπτέρου και αναμένεται ότι θα υπάρχουν θύματα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023