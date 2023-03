Συναγερμός έχει σημάνει σε κολλέγιο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ για πιθανή παρουσία ενόπλου στο campus, με τις τοπικές Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για 2 υπόπτους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της DailyMail, αξιωματικοί των Αρχών στη Βόρεια Καρολίνα έχουν επιβεβαιώσει τις κλήσεις για ένοπλο στο campus του κοινοτικού κολλεγίου Forsyth Tech.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν πυροβολισμοί στο Strickland Centre και οι μαθητές οδηγήθηκαν σε ασφαλή περιοχή. Προς το παρόν, δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν τραυματίες.

Το αστυνομικό τμήμα του Winston-Salem, της περιοχής στη Βόρεια Καρολίνα όπου εκτυλίσσεται το ανθρωποκυνηγητό, επισήμανε ότι ο ένοπλος δεν βρίσκεται στο campus του κολλεγίου, αλλά η έρευνα συνεχίζεται για τους υπόπτους.

“When officers came in the classroom — officers with guns in your faces.”

🚨UPDATE: “There is no active shooter on the campus of Forsyth Tech. There is still an active investigation. There are no other threats to other schools in area”: @cityofwspolice https://t.co/iykrIBDqcB pic.twitter.com/L945odROAk

— WXII DaVonté McKenith (@DaVonteMcKenith) March 30, 2023