Σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της καταβολής 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοραστεί η σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη του 2016, αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου.

Οι κατηγορίες, που προέκυψαν από την έρευνα υπό τον δημοκρατικό εισαγγελέα του Μανχάταν, τον Άλβιν Μπραγκ, ενδέχεται να μεταμορφώσουν την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη ξεκαθαρίσει προ ημερών πως θα συνέχιζε την εκστρατεία του για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις εκλογές ακόμη κι αν του ασκείτο ποινική δίωξη.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny

— The New York Times (@nytimes) March 30, 2023