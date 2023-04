Το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που εντοπίστηκε στις ΗΠΑ και καταρρίφθηκε στη συνέχεια μπόρεσε να συλλέξει πληροφορίες σημάτων από στρατιωτικές τοποθεσίες των ΗΠΑ, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Το μπαλόνι ήταν σε θέση να μεταδώσει τις πληροφορίες αυτές που κατέγραφε πίσω στο Πεκίνο σε πραγματικό χρόνο, πρόσθεσε η πηγή, χωρίς η κυβέρνηση των ΗΠΑ να γνωρίζει ακόμα με βεβαιότητα εάν η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε εκκαθάριση των δεδομένων του μπαλονιού.

Ωστόσο, δεν εγείρεται ιδιαίτερη ανησυχία για τις πληροφορίες που μπόρεσε να συλλέξει το μπαλόνι, τόνισε η πηγή, καθώς οι κινεζικοί δορυφόροι μπορούν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που μπορεί το μπαλόνι.

