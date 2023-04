Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν όταν τρένο εκτροχιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τη σύγκρουσή του με μηχάνημα έργου και ένα από τα βαγόνια του πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ολλανδίας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Σε ορισμένους από τους τραυματίες προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, ενώ άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

#Voorschoten #Netherlands#TrainDerailment

Voorschoten 🇳🇱 A passenger train collided with construction equipment likely a crane working on track maintenance around 01:30 GMT. Out of the 4 passenger carriages, the front carriage derailed and ploughed into a field. The second… pic.twitter.com/jgHQqw5rAv

