Ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι έχασε τη ζωή του όταν μια έκρηξη διέλυσε την καφετέρια της Αγίας Πετρούπολης, την Κυριακή 2/4, όπου εμφανιζόταν ως προσκεκλημένος μιας φιλοπόλεμης ομάδας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της έκρηξης που τον σκότωσε.

Οι αναφορές των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι ο Τατάρσκι μπορεί να σκοτώθηκε από έναν μηχανισμό που ήταν κρυμμένος σε ένα αγαλματίδιο που του χάρισε μια γυναίκα πριν από την έκρηξη.

Ένα βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων δείχνει τον Τατάρσκι να στέκεται μαζί με τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης και να λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο. Το βίντεο δείχνει τον μπλόγκερ να βγάζει το αγαλματίδιο από ένα κουτί, ένα μικρό ειδώλιο βαμμένο χρυσό και φορώντας ένα κράνος μάχης με τη μορφή του.

Οι Ρώσοι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν η βόμβα που τον σκότωσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Στη συνέχεια, τα πλάνα γυρίζουν σε μια γυναίκα στο κοινό, την 26χρονη Ντάρια Τρέποβα, η οποία φέρεται να έχει συλληφθεί έκτοτε για την έκρηξη, σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης TASS ανέφεραν ότι «ήταν η Τρέποβα που παρέδωσε στον Τατάρσκι ένα αγαλματίδιο με εκρηκτικά» στην καφετέρια.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Vesti, η ακροαματική διαδικασία για την Τρέποβα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη (4/4), στο περιφερειακό δικαστήριο Basmanny της Μόσχας.

Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι η Τρέποβα έδωσε το αγαλματίδιο στον οικοδεσπότη της εκδήλωσης, προτού μετακινηθεί σε ένα άλλο μέρος της αίθουσας. Το ίδιο το βίντεο δεν τη δείχνει να παραδίδει το άγαλμα στον οικοδεσπότη, και το CNN δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς.

Ένα άλλο απόσπασμα, τραβηγμένο στο πίσω μέρος της καφετέριας, φαίνεται να δείχνει μια αλληλεπίδραση μεταξύ της Τρέποβα και του Τατάρσκι πριν από την έκρηξη.

‼️ The moment when Vladlen Tatarsky receives the “Golden Vladlen” bust In the video you can hear the propagandist calling the girl to sit next to him, calling her Nastya (that’s the name Daria Trepova introduced herself), and inviting her to sit next to him. “I’m shy,” the girl… pic.twitter.com/JM7tETT9O3 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023

Κάποια στιγμή ο Τατάρσκι την αποκαλεί Nastya, το οποίο δεν είναι το πραγματικό της όνομα. Μετά την παρουσίαση του αγαλματιδίου, γυρίζει για να επιστρέψει στη θέση της προς το πίσω μέρος της αίθουσας, αλλά ο Τατάρσκι την καλεί να καθίσει κοντά στο μπροστινό μέρος, όπως και κάνει.

«Κάθισε εδώ ή εδώ. Κάθισε στην καρέκλα», της λέει ο Τατάρσκι.

«Εγώ θα καθίσω εκεί. Είμαι πολύ ντροπαλή», απάντησε η Τρέποβα.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, με 10 άτομα σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης Ria Novosti, επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Υγείας.

Οι κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν απ’ έξω κατέγραψαν την έκρηξη να διαπερνά το κτίριο, ανατινάζοντας τα παράθυρα και την πρόσοψη του καφέ.

A new, longer video of the moments before Vladlen Tatarsky’s death has surfaced on Russian social media pic.twitter.com/AgNUQ6yvDF — Francis Scarr (@francis_scarr) April 3, 2023

