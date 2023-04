Ένθερμοι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκρούστηκαν με αγανακτισμένους διαδηλωτές, με τις δύο πλευρές να εχουν συγκεντρωθεί από πολύ νωρίς, την Τρίτη, έξω από το Ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Τα επεισόδια δίνουν μια μικρή «γεύση» από το τεταμένο κλίμα που επικρατεί, από την ημέρα που ανακοινώθηκε η δίωξη του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο πριν τις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα), μια οπαδός του Τραμπ προσπάθησε να σκίσει ένα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

«Είσαι στη λάθος πλευρά!» άρχισε να της φωνάζει το πλήθος, αρπάζοντας το πανό που η γυναίκα προσπαθούσε να σκίσει με μανία. Την ίδια ώρα, έτερος υποστηρικτής του Τραμπ ακούστηκε να φωνάζει «Φύγε από εδώ, παλιοτσαντάκι με κόκαλα!».

Νωρίτερα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από ρεπόρτερ του BuzzFeed, διακρίνονται δύο γυναίκες, υποστηρίκτριες του Τραμπ –η μια τυλιγμένη με μια αμερικανική σημαία– να μαλώνουν με μια τρίτη, με αφορμή ένα μεγάλο μαύρο πανό, το οποίο έγραφε «Ο Τραμπ ψεύδεται συνέχεια». Η συμπλοκή σταμάτησε με την επέμβαση της Αστυνομίας του Μανχάταν.

A black woman pushes back a masked white leftist protester confronting Trump supporters outside Trump Tower in Manhattan. Video by @ViralNewsNYC : pic.twitter.com/htITtqt7Hf

Σε επιφυλακή βρίσκονται 55.000 αστυνομικοί έξω απο τον Πύργο Τραμπ, όπου έχει καταλύσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και, σήμερα, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες σχετικά με την καταβολή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με στόχο να εξαγόρασει τη σιωπή της πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Μετά την πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία τάχθηκε χθες υπέρ της απόρριψης της αγωγής του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία επιδιώκει τον τερματισμό της αστικής έρευνας για τον ιδιο και για την οικογενειακή επιχείρησή του, σήμερα αποφάσισε πως θα πάρουν φωτογραφία από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τυπικής διαδικασίας προσαγωγής του.

Η ίδια υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει αποδείξεις για «πιθανή διάπραξη απάτης».

Εντούτοις, ο επικεφαλής της Αισαγγελίας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο».

VIDEO: Increased security outside Trump Tower ahead of former president’s New York arraignment.

Donald Trump is the first sitting or former US president to be criminally indicted — a historic development that has propelled the country into uncharted political waters pic.twitter.com/3Ws5auZB6j

