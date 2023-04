Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή στις 15:08 τοπική ώρα (22:08 ώρα Ελλάδας), την Τρίτη.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην πόλη Copiapó, στην περιοχή της Ατακάμα, στη Χιλή, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 60 χλμ.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 1 min 48 sec ago in #Chile.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) April 4, 2023