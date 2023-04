Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο Κεμπέκ παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δύο ημέρες μετά το πέρασμα παγοθύελλας από τον ανατολικό Καναδά, που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και πολλές υλικές ζημιές, κυρίως στο Μόντρεαλ.

«Αποκαταστήσαμε το ηλεκτρικό ρεύμα για λίγο σε πάνω από το 1/3 των κατοίκων που επλήγησαν από τις διακοπές που προκάλεσε η παγοθύελλα» ανακοίνωσε ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hydro-Québec.

Σχεδόν 630.000 νοικοκυριά παρέμεναν στο σκοτάδι, την Παρασκευή, έναντι 1,1 εκατομμυρίου όταν οι διακοπές του ρεύματος ήταν στην κορύφωσή τους.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη διαχείριση της κρίσης από την Hydro-Québec» δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας του Κεμπέκ, Πιερ Φιτζγκιμπόν, σε συνέντευξη Τύπου.

