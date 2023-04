Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς μετά από καβγάδες που ξέσπασαν σε παραλία της Νότιας Καρολίνας την Παρασκευή, λίγο πριν αρχίσει το spring break ανακοίνωσε η αστυνομία.

Looks like a scene out of "Jaws"….

At least 4 people shot following shooting incident on beach in Isle of Palms, South Carolina. pic.twitter.com/URJL4j64fM

—  DOUG IS MY GOV  (@DougIsMyGov) April 7, 2023