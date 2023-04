Κατά την ομιλία του στην παραλαβή του αεροπλανοφόρου, τη Μεγάλη Δευτέρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέστρεψε στις αναφορές περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Προεκλογική φιέστα έστησε ο πρόεδρος της Τουρκίας κατά την παραλαβή του αεροπλανοφόρου TCG ANADOLU από το Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά την ομιλία του, ο Ερντογάν επέστρεψε έπειτα από καιρό στις αναφορές περί «Γαλάζιας Πατρίδας», τονίζοντας: «Αυτό το πλοίο το βλέπουμε και ως σύμβολο, που θα επικυρώσει τη θέση μας ως ηγέτιδα δύναμη της περιοχής και ως χώρα που έχει λόγο στον κόσμο».

The world’s first UCAV ship, the TCG Anadolu, enters the Turkish Armed Forces’ inventory https://t.co/sNguvD8gEy pic.twitter.com/BaMm4hBdnK

⚓ Ceremony attended by President Erdogan 🇹🇷 Boosts the Turkish navy’s strength ✈️ Base for national UCAVs

«Με το TCG Anadolu, θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε με μεγάλη ευκολία μια δύναμη σε μέγεθος ενός τάγματος στις περιοχές κρίσης, στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα» πρόσθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας έχει γίνει πολύ σημαντική στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Αυτό κρύβεται πίσω από τις προσπάθειές μας για να έχει η χώρα μας έναν πιο δυνατό και αποτρεπτικό στόλο. Θα το πετύχουμε; Μην ανησυχείτε θα το πετύχουμε» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

“TCG Anadolu is the first UCAV carrier in the world” https://t.co/6dOFpqfbY3 pic.twitter.com/r7hZIGMJ2Y

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 10, 2023